Un temps sec et des températures légèrement positives dans les prochains jours

(Belga) Le temps restera sec lundi après-midi avec une nébulosité abondante mais tout de même quelques éclaircies, surtout sur l'ouest et plus tard aussi dans le sud-est du pays, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 0 degré en Ardenne et 4 degrés sur l'ouest. Le vent sera généralement modéré de nord-est.

Ce soir et cette nuit, le temps sera dans l'ensemble très nuageux ou couvert. Au sud du sillon Sambre et Meuse, des éclaircies seront présentes, suivies d'un risque de formation de brume ou de brouillard givrant. Dans la moitié est, il faudra aussi se méfier de la formation de plaques de glace. Les minima oscilleront entre -1 et -4 degrés en Ardenne, de -1 à +1 degré dans le centre et autour de +1 ou +2 degrés à la mer. Mardi matin, du brouillard givrant pourra être présent localement en Ardenne et il fera très nuageux dans les autres régions. Dans le courant de la journée, quelques éclaircies pourront se développer dans la moitié sud du pays. Les maxima varieront entre -1 degré en Hautes Fagnes et +4 degrés dans l'ouest. Mercredi, le temps sera à nouveau gris et généralement sec avec un risque de brouillard (givrant) le matin. Les maxima varieront entre 0 degré dans les Hautes Fagnes, +1 degré dans le centre du pays et +3 degrés en bord de mer. En soirée et durant la nuit, une perturbation commencera toutefois à envahir le pays avec un risque temporaire de pluies verglaçantes dans l'intérieur des terres. (Belga)