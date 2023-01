RTL Info répond à vos questions: y a-t-il encore des aides financières pour l'installation de panneaux solaires?

L’énergie reste l’une de nos grandes préoccupations et nous tentons d’apporter des réponses à vos questions. Aujourd’hui, nous allons parler photovoltaïque avec la question d’Arnaud qui veut faire construire. A-t-il encore droit à des aides pour ses futurs panneaux solaires?

Notre journaliste Justine Pons a mené l'enquête pour savoir s'il existait toujours des aides pour l'installation de panneaux photovoltaïques à domicile. La réponse à la question d'Arnaud est oui, il y en a encore... Mais bien moins qu'avant, c'est vrai.

À Bruxelles

Si vous vivez à Bruxelles, depuis le 1er janvier, la Région a décidé de réduire le nombre de certificats verts pour toutes les nouvelles installations. Donc, oui, il est toujours possible d'en avoir mais ils sont distribués en plus petite quantité.

En Wallonie

En Wallonie, ces certificats verts n’existent plus. Par contre, il est possible de bénéficier encore un peu du "compteur qui tourne à l’envers" jusqu’en 2030. Autrement dit, si Arnaud vit en région wallonne, il ne va payer que le solde entre ce qu’il prélève du réseau et ce qu’il réinjecte dessus. Et parfois, cela représente tout simplement zéro euro.

Mais il va falloir se décider rapidement, vu que les délais d’attente et de livraison sont importants.

Il faut installer ces panneaux avant la fin de cette année pour en profiter.

Réduction des aides

Il existe un autre mécanisme appelé le tarif PROSUMER. Il s'agit d'une redevance à payer aux producteurs d’énergie.

Auparavant, la Wallonie octroyait une prime pour couvrir cette redevance à 100% mais aujourd’hui, ce soutien est réduit de moitié. Dès l’année prochaine, il n’existera plus. Il faudra donc payer donc soi-même cette redevance.

Le "Rénopack"

Enfin, la dernière aide possible c'est le "Rénopack", qui est un prêt à taux 0% pour réaliser des travaux de rénovation, et donc, installer des panneaux. Ce prêt existe pour un budget de 1000 à 60 000 euros. C'est solution est évidemment soumise à conditions, comme être propriétaire occupant - en Wallonie uniquement - avec maximum 2 enfants à charge ou avoir eu au cours de l'avant-dernière année des revenus globalement imposables (RIG) inférieurs à 100.400€ ou encore recouvrir à un entrepreneur professionnel pour réaliser les travaux.

Notez que primes ou pas, l’installation de panneaux solaires reste une solution d’avenir et très rentable.