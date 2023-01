Marie-Rose, victime d'une arnaque après un coup de téléphone, perd près de 600€: "Ils savent comment embobiner les gens"

Une arnaque cumule appel téléphonique et piratage informatique. Les victimes reçoivent un coup de fil qui leur indique que leur ordinateur a été piraté. On leur demande ensuite de l'argent. Explications de notre journaliste Justine Roldan Perez.

Marie-Rose et son mari ont été victime de l’arnaque la semaine passée. 575 euros ont été prélevés de leur compte et un logiciel espion installé sur leur ordinateur. "C'est honteux, c'est honteux. On est des petites gens, on n'a pas besoin de nous voler comme ça" s'indigne Marie-Rose, victime de l'arnaque. Tout est parti d’un coup de téléphone. Leur interlocuteur demande d’allumer leur ordinateur car ils avaient soi-disant été piratés. Mais c’est en fait l’arnaqueur qui a pris les commandes de la machine à distance pour tout bloquer. "Ils sont vraiment forts parce qu'ils savent vraiment comment embobiner les gens" poursuit la victime. Pour la fausse réparation de son ordinateur, les arnaqueurs demandent 6,50 euros à Marie-Rose et son mari. "Et il l'a cru.." explique Marie-Rose.

Une plainte a été déposée

Marie-Rose et son mari ont déposé plainte et fait appel à un informaticien. "Quand on allume le PC, la session commence. Ils reçoivent l'information et ils prennent le contrôle de l'ordinateur" explique Danny, informaticien. D'autres de ses clients ont subi la même arnaque. "C'est radical, il faut formater l'ordinateur complètement, repartir à zéros" précise Danny. Les arnaqueurs sont en effet de mieux en mieux rôdés et bien informés sur leurs victimes. "Grâce au darkweb, ils ont accès à plusieurs informations et peuvent ainsi cibler n'importe qui. Leurs techniques sont de plus en plus précises", explique Olivier Bogaert, commissaire à la computer unit de la police fédérale.

Les fraudes informatiques sont de plus en plus fréquentes. La police fédérale a comptabilisé 35 000 plaintes en 2020 contre plus de 39 000 en 2021.