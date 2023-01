Peut-on revivre l'épisode neigeux du week-end dernier? Voici les prévisions météo pour les prochains jours

Ce week-end, la neige a traumatisé les Liégeois mais elle a aussi fait le bonheur des amateurs de glisse. Peut-on dans les prochains jours revivre le même épisode?

Dans les prochains jours, on aura une masse d'air beaucoup moins froide que le week-end dernier. Le ciel sera couvert et il y aura quelques brouillards givrants de nuit. Ce mardi, les températures seront comprises entre -1 et 4 degrés.

Le gel sera par contre généralisé dans la nuit de mardi à mercredi avec des minima de 0 à -5°, avec du brouillard givrant de nouveau.

Mercredi, le ciel sera couvert avec un temps souvent sec mais ça se compliquera par contre dans la soirée de mercredi à jeudi. Un front froid va arriver avec des précipitations qui vont tomber sur le sol encore gelé. On pourrait donc avoir des routes très glissantes et, peut-être, quelques flocons de neige.

À l'arrière de cette perturbation, il y aura de nouveau un ciel gris et puis le mercure remontera. On aura plutôt de la pluie avec des maxima pour le début du week-end compris entre 1 et 7 degrés.

Il n'y aura donc plus l'épisode que nous avons connu ce week-end.