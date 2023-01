Pour prendre le train, les voyageurs à mobilité réduite peuvent désormais demander une assistance via une application mobile

La SNCB a présenté lundi sa nouvelle application qui permet aux voyageurs à mobilité réduite de demander une assistance pour prendre le train. Ce nouveau canal qui se veut simple d'utilisation, s'ajoute aux options déjà existantes que sont le téléphone, le site internet de la SNCB et ses réseaux sociaux.

L'an dernier, plus de 48.000 voyageurs ont demandé une assistance aux chemins de fer belges. La plupart du temps par téléphone. La demande pourra désormais se faire via l'application "SNCB Assist". L'assistance aux PMR peut être apportée dans 132 gares. Pour les 41 gares les plus fréquentées, elle peut être introduite jusqu'à 3h avant le voyage. Pour les autres, le délai est de 24h.

La nouvelle application doit faciliter la vie des voyageurs à mobilité réduite: elle fonctionne avec un login personnel de sorte que le voyageur ne doit pas remplir à chaque fois ses coordonnées. L'application se souvient également de l'aide nécessaire (rampe ou non, par exemple).

La planification des voyages est directement adaptée pour ne proposer que les gares où l'assistance nécessaire peut être apportée. Plusieurs demandes (jusqu'à 30 jours avant le départ) peuvent être introduites en même temps, ce qui peut s'avérer utile pour les navetteurs réguliers.

"SNCB Assist" a été développée en collaboration avec des organisations dont Konekt, un centre d'expertise qui s'engage pour l'inclusion des personnes porteuses de handicaps. "Un meilleur service pour l'ensemble de nos voyageurs constitue l'une des priorités de la SNCB. Le lancement de l'app SNCB Assist en est un exemple concret", souligne la CEO Sophie Dutordoir.

"La SNCB met tout en oeuvre pour que, à terme, tous nos voyageurs puissent prendre le train de la manière la plus autonome possible. À cet égard, le nombre de gares accessibles sera quasi doublé d'ici 2032. Nous poursuivons aussi l'acquisition de matériel roulant pour que chaque train ait, au minimum, une voiture accessible en toute autonomie, afin que les voyageurs à mobilité réduite puissent aussi embarquer dans les trains en toute sécurité et confort."