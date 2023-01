Des découvertes archéologiques de l'époque romaine et du Moyen-Âge à Roulers

(Belga) Les archéologues ont fait plusieurs découvertes archéologiques datant de la période romaine et du Moyen Âge à Roulers, communique la province de Flandre occidentale ce lundi. Les excavations se sont déroulées dans le cadre de travaux liées à l'aménagement d'un bassin tampon. Celui-ci sera construit au bout de la Wagenweg dans le quartier De Ruiter à Roulers dans le courant du printemps.

C'est pourquoi une étude archéologique est en cours. Elle a mis au jour des vestiges de l'époque romaine et du Moyen Âge. Un certain nombre de traces de fondations, un fossé, un four à charbon de bois et un tombeau contenant des restes brûlés avec des jarres en céramique ont été retrouvés. Ils prouvent l'existence d'activités et d'habitations qui remontent à l'époque romaine. Plusieurs fossés et fosses peuvent aussi être associés au Moyen Âge, entre le Xe et le XIIe siècle. "Ensemble, ils nous donnent un meilleur aperçu de l'histoire des habitations et de l'implantation paysagère des activités qui ont eu lieu sur le hameau de De Ruiter dans le passé. Dans une perspective plus large, ils contribuent à une meilleure compréhension de l'évolution de la vallée du Mandel vers ce qu'elle est devenue aujourd'hui", affirment les archéologues. Mercredi prochain, les personnes intéressées auront l'occasion de voir les fouilles de plus près et de participer à une visite guidée. L'archéologue Willem Hantson, du service du patrimoine archéologique et architectural RADAR, emmènera les visiteurs pour une visite de 40 minutes. Toutes les informations sont disponibles sur www.midwest.be/opgraving-roeselare-collievijverbeek. La province de Flandre occidentale prévoit de commencer au printemps la construction de la zone d'inondation contrôlée (ZIC) et du bassin de rétention d'eau pour l'agriculture.