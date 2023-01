La reine Mathilde et la princesse Élisabeth en voyage en Égypte du 14 au 16 mars

(Belga) La reine Mathilde et la princesse Élisabeth effectueront une visite de travail en Égypte du 14 au 16 mars, a indiqué le Palais royal dans un communiqué lundi soir.

"Cette visite marquera l'intérêt historique de la famille royale pour l'Égypte antique et rendra hommage à la reine Élisabeth, dont l'intérêt et la passion sont à l'origine de l'épanouissement de l'égyptologie en Belgique. La Reine et la Princesse visiteront plusieurs sites que la reine Élisabeth a elle-même visités lors de ses voyages en Égypte, notamment le tombeau de Toutankhamon. Au Caire, elles assisteront également au vernissage d'une exposition consacrée à la reine Élisabeth et à l'égyptologie belge", peut-on lire dans le communiqué. La Reine et la Princesse visiteront aussi différents sites archéologiques à Louxor et ses environs, où des institutions et des universités belges effectuent des fouilles. Cette visite de travail commémore par ailleurs plusieurs anniversaires célébrés en 2022 et 2023: le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, les centenaires de la découverte du tombeau de Toutankhamon et de sa visite par la reine Élisabeth, le 125e anniversaire de l'émergence de l'égyptologie belge et le 75e anniversaire de la mort de l'égyptologue belge Jean Capart. (Belga)