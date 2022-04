L'église protestante évangélique de Bruxelles prête à convertir les musulmans

L'Institut biblique belge (IBB), qui abrite l'église protestante évangélique de Bruxelles, organise le 3 décembre prochain un séminaire sur l'évangélisation des musulmans. Selon le site internet de l'église, le but serait "d'équiper les participants à communiquer l'Evangile aux musulmans de manière efficace", écrit lundi La Capitale.

En janvier 2011, l'église avait déjà organisé un séminaire similaire. La conférence, qui sera ouverte à toute personne fréquentant régulièrement une église locale, sera donnée par un pasteur formé à la théologie au Royaume-Uni. Cet ingénieur de formation, à la base de confession musulmane, s'est converti à la foi chrétienne et évangélique lors de ses études en Europe.

D'après La Capitale, les églises protestantes "classiques" déplorent ce genre de pratiques, considérées par elles comme profondément intolérantes et malsaines. Pour Maïté Maskens, anthropologue spécialisée dans les églises pentecôtistes et évangéliques à Bruxelles, ces séminaires sont d'autant plus sujets à polémique qu'ils sont parfois tentés d'islamophobie. Selon elle, le nombre de musulmans évangélisés à Bruxelles est extrêmement faible.