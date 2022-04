De nombreux parkings d'autoroute deviennent des lieux de rencontre pour la communauté homosexuelle

Ce soir, sur RTL-TVI, le magazine "Indices" reviendra, entre autre, sur l'affaire Luperto. Jean-Charles Luperto est inculpé d'outrage aux moeurs sur l'aire d'autoroute de Spy. Un endroit fréquenté par la communauté homosexuelle pour y faire des rencontres. Un phénomène qui touche, visiblement, de nombreux parkings et aires de repos.

Nicolas a emmené l'équipe de l'émission "Indices" sur l'un de ces parkings à Fernelmont sur la E42. Avec lui, nos journalistes ont pu constater le manège des voitures. Autour d'un véhicule gris repéré par le guide du jour, les caméras filment un manège suspect, et ce, malgré un temps pluvieux.

Journaliste: "C'est quelqu'un qui cherche une relation sexuelle?"

Nicolas, le guide: "Clairement oui. Quand on voit le parking. Monsieur est tout seul et il attend quelque chose et surtout il est garé en marche arrière. S'il était juste là pour faire une pause, rien ne le forcerait à se garer en marche arrière comme il l'a fait. Il se dégage clairement une vue pour guetter les éventuels arrivants". Et Nicolas de témoigner: "J'ai peut-être croisé 3 ou 4 patrouilles de police au maximum sur une centaine de passages sur ces parkings."

Plus d'observations ce soir sur RTL-TVI.