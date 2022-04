Cette vidéo choque la Flandre: une jeune fille de 12 ans tabassée sous les yeux de passants impassibles

Hier soir, VTM a diffusé la vidéo ci-dessous dans son journal du soir. On y voit une jeune fille de 12 ans à un arrêt de tram. L’enfant y est insultée puis frappé à coups de pieds dans le visage par une "camarade" de 14 ans! Ces faits se sont déroulés à Deurne (Anvers) juste avant les vacances de carnaval et une complice de l’agresseuse a non seulement filmé la scène, mais l’a postée sur Facebook.

> VOIR LA VIDEO QUI CHOQUE LA FLANDRE



"Bienvenue" en secondaire...



Selon le père de l’enfant, sa fille est victime de harcèlement à l’école depuis la rentrée de septembre, qui aurait débuté pour un simple problème... de stylo! Une arrivée en 1ère secondaire cauchemardesque donc pour la jeune fille.





L'école l'a expulsée et elle risque un séjour en IPPJ



Cette fois, c’est allé trop loin. Il a porté plainte et les agresseurs risquent gros. La police et le tribunal de la jeunesse se sont saisis du dossier. Au niveau de l'école provinciale Sainte Godelieve de Deurne, où elles sont scolarisées, on a également réagi. L'agresseuse a été exclue temporairement et un dossier disciplinaire a été ouvert. La grand-mère de la violente de 14 ans, qui en a la garde, s'est exprimée au sujet de ces suites. Selon elle, le déferlement de haine contre sa petite fille sur les réseaux sociaux après la diffusion de cette vidéo constitue une "punition suffisante".





Personne pour la défendre



Mais sur internet, dans les commentaires sous la vidéo sur Facebook, ce qui choque le plus est la passivité des personnes autour. Pas un adulte présent n’intervient pour éviter à l’enfant une telle humiliation.