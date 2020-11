Voici le quotidien des soldats postés dans nos rues: "On a reçu des sacs de gaufres, du chocolat, on était chouchoutés"

Quelques soldats postés dans les rues de Liège ont accepté de raconter leur expérience à notre équipe pour le RTLINFO 19H.

55 soldats du 12e de Ligne de Spa étaient affectés à sécuriser des lieux en province de Liège en raison de la menace terroriste. Une mission inhabituelle pour ces militaires envoyés ces dernières années en Afghanistan ou au Mali. Ils viennent d’être remplacés et ont raconté à notre journaliste ce qu’ils ont retenu de cette expérience. Tout d’abord, ils racontent que la plupart des passants ont un regard bienveillant sur leur présence. Devant le Palais de Justice de Liège, les militaires se disent même choyés. Ils gardent des souvenirs extrêmement positifs de leur mission. "Il y a par exemple un magistrat qui est venu nous donner des tablettes de chocolat. On a une dame qui passait là qui nous a apporté des cafés qu’elle a été chercher spécialement pour nous. On a reçu des sacs remplis de gaufres, des choses comme ça. On était chouchoutés", explique un soldat à notre journaliste.





C'est rare qu'ils opèrent sur le territoire national



L’armée belge s’est spécialisée dans la sécurisation des zones sensibles à l’étranger. Sur le territoire national, c’est bien plus rare. "C’est un travail auquel ils sont habitués, puisque comme vous l’avez entendu, ils effectuent ce genre de travail en opération sur les territoires extérieurs, donc ce n’était pas plus difficile de l’accomplir ici en Belgique. Malgré tout, avec une sensibilité accrue, étant donné le contexte, et je trouve qu’ils ont rempli leur mission à l’entière satisfaction", explique Pierre Pirson, lieutenant-colonel 12e de ligne.





Bientôt une réévaluation

Depuis l’augmentation du niveau de la menace terroriste, le gouvernement a mobilisé près de 300 militaires. Ils sont donc en mission sur notre territoire et ont une prime pour ça: près de 70€ par jour. L’utilité de leur présence sera réévaluée en même temps que le niveau d’alerte, dans deux semaines.