L'avocat de Moqadem accusé de tentative de viol sur sa collègue

La victime ne serait autre... qu'une autre avocate de Moqadem. Une affaire étrange en marge d'un procès à l'ambiance déjà très lourde. L'accusé a démenti formellement les faits au micro de Philippe Dourt dans le journal de 13h.

En parlant de la plainte, l'accusé explique au micro de RTL-TVI : "Je l'ai entendue, mais c'est tout à fait dénué de tout fondement. On s'expliquera plus tard par rapport à ça, en tout cas ce n'est pas ici. Mon client me fait absolument confiance par rapport à sa défense. (...) C'est pas fondé du tout, et il y a suffasament de témoins auprès des journalistes d'ailleurs qui savent vraiment ce qui s'est passé ..."

Cet avocat a également indiqué qu'il continuait à défendre M. Moqadem, malgré cette plainte pour tentative de viol de la part d'une consoeur, qui avait défendu le même client, dont il fait bel et bien l'objet.

"C'est du délire total", avait-il dit au sujet de ces accusations, à l'occasion d'une interruption d'audience de la cour d'assises du Brabant wallon qui juge Geneviève Lhermitte. Me Isabelle Saels a de son côté confirmé à l'Agence Belga avoir déposé mardi matin une plainte portant sur une tentative de viol à Agadir où les avocats de M. Moqadem s'étaient rendus, avec leur client et quelques journalistes, une semaine avant l'ouverture du procès, du 28 au 30 novembre. La plainte porte également sur des faux et usages de faux, violation du secret professionnel et atteinte à l'honneur de Me Saels.

La tentative de viol dénoncée se serait passée au premier jour dans une chambre d'hôtel. L'accusé, qui conteste toute tentative de viol, affirme qu'immédiatement après les faits aujourd'hui dénoncés, Me Saels l'a rejoint au bord d'une piscine, où il y avait des témoins, et lui a proposé de travailler avec elle dans une autre affaire. Ce qui, ajoute-t-il, prouve qu'il n'a rien commis.

C'est au cours des deux jours suivants que Me Saels a appris qu'elle ne défendrait pas M. Moqadem devant les assises, dit l'accusé, qui estime que cela aurait pu motiver la plainte. Il affirme que Me Saels n'a jamais défendu M. Moqadem que dans le dossier de son divorce avec Geneviève Lhermitte et pas dans le dossier pénal.

"Je garde la confiance de mon client. Je continue à défendre M. Moqadem devant les assises", a-t-il conclu.