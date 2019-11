Exclu RTLinfo: Firdaous, la jeune Bruxelloise de 14 ans disparue, a été repérée en Turquie

Il y a trois mois, disparaissait la jeune Firdaous B. Cette adolescente de 14 ans originaire d’Uccle était soupçonnée de s’être radicalisée et de tenter de rejoindre la Syrie. Sa sœur avait elle-même été arrêtée pour avoir rejoint les combattants du groupe terroriste état islamique. Selon nos informations exclusives, la jeune Firdaous a été repérée en Turquie.

Firdaous, une adolescente bruxelloise, est censée se rendre à l'école, le 24 mai 2017. Mais ce jour-là, elle disparaît dans les rues de Bruxelles. Cet événement est directement considéré comme inquiétant. "La jeune fille a 14 ans, ce qui est très jeune, précise Denis Goeman, substitut du procureur du roi de Bruxelles, au micro de notre journaliste Arnaud Gabriel. Il y a aussi un profil au niveau éducatif et familial qui laisse craindre des signes de radicalisation. On juge donc ce dossier prioritaire et inquiétant".



Sa soeur était déjà mêlée à des dossiers de terrorisme

Youssra, la sœur ainée de Firdaous est connue de la justice belge. Elle est partie en Syrie en 2015 et revient en Belgique en 2016. Elle est arrêtée le jour de la disparition de sa petite sœur dans le cadre d'un dossier de terrorisme. Elle est toujours emprisonnée à l'heure actuelle.



Firdaous aurait été repérée en Turquie

Selon nos informations, Firdaous aurait été signalée en Turquie quelques semaines après sa disparition. Du côté de Child Focus, les avis de recherche ont tous été retirés. Aucun commentaire n'est donné précisément sur l'affaire. "En ce qui concerne l'enquête en concertation avec la police, Child Focus peut, si nécessaire peut adapter ses recherches, explique Maryse Rolland, porte-parole de Child Focus. On peut donc passer d'une recherche discrète à une recherche massive".





Si le scénario se confirme, ce serait une première depuis 2015

La crainte d'un départ vers la Syrie serait donc privilégiée. Si cela se confirme, ce serait la première fois depuis 2015 qu'un ressortissant belge se rend dans la zone.

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté une faute déontologique dans cet article. Son avis peut être consulté ici.