Les enquêteurs auraient retrouvé la trace de Firdaous: elle serait enceinte d'un fugitif auteur d'un rapt parental

Firdaous B., adolescente originaire d'Uccle et portée disparue depuis le mois de mai, serait installée en Syrie avec Mehdi Atid, qui est lui-même recherché pour l'enlèvement de sa fille de 3 ans, rapportent vendredi les titres Sudpresse sur base de sources proches de l'enquête.

Leurs deux dossiers, traités distinctement au départ par la justice bruxelloise, semblent être liés. Mehdi Atid, radicalisé et sous bracelet électronique, aurait arraché celui-ci et enlevé sa fille de trois ans, Yasmine, à Saint-Josse. Munis de faux documents, le couple aurait ensuite quitté la Belgique, en emportant l'enfant, pour l'Allemagne, l'Italie et ensuite la Grèce.

Le signalement des fugitives est arrivé en Grèce alors que le trio était déjà passé en territoire turc. L'homme poursuivrait actuellement son entraînement avec les combattants du Front al-Nosra en Syrie, et l'adolescente de 14 ans y serait enceinte.

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté une faute déontologique dans cet article. Son avis peut être consulté ici.