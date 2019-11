Philippe s'est fait voler 2000 euros: ne communiquez JAMAIS par téléphone les codes donnés par votre Digipass

Philippe a été victime d'une arnaque au Digipass. Il a donné par téléphone des informations permettant de faire des virements à partir de son compte via le digipass. Un reportage de Benjamin Samyn et Benjamin Vankelst.

Le lecteur de cartes qui permet d'effectuer des achats ou paiements à distance est la nouvelle cible des pirates.

Plus de 2000 euros ont été dérobés sur le compte en banque de Philippe.

L'arnaque commence par le coup de téléphone d'un homme, qui prétend représenter une agence de transfert de fonds, pour des remboursements de mutuelle suite à une opération.



"Il m'a demandé, comme il doit être en contact avec ma banque, de prendre ma carte de banque et la calculette que voici. Et de donner mes numéros de client et mes numéros de carte. ce que j'ai fait. Puis il m'a dit 'Maintenant il faut taper votre code mais secrètement, je ne dois pas l'entendre'. C'est ce qui m'a donné confiance", a confié la victime au micro de Benjamin Samyn. Celle-ci a donc livré par téléphone le code donné par la calculette. Et il l'a fait à plusieurs reprises.

En effet, l'arnaqueur a prétendu qu'il y avait un problème technique et a demandé à Philippe de recommencer plusieurs fois. Par conséquent, l'escroc a pu effectuer plusieurs virements.

La personne était en possession d'éléments précis concernant le dossier personnel de Philippe. "Manifestement ils ont des informations qu'ils ont eu je ne sais pas comment... J'allais avoir un remboursement d'opérations. La mutuelle me devait sur mes hospitalisations que j'avais eues. Donc ça collait, ça correspondait", a ajouté l'homme.



Ces informations ont sans doute été récupérées lors d'un piratage, par exemple d'une boîte mail. Cette arnaque a tendance à se multiplier. La police invite donc à la prudence. Le conseil de base est de ne jamais utiliser son Digipass dans une conversation téléphonique avec quelqu'un. Si vous devez effectuer un paiement, c'est vous qui vous connectez avec votre banque et c'est vous qui lancez le processus. Mais vous n'obéissez jamais à quelqu'un qui vous le demande par téléphone", a conseillé Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la Police Fédérale.



Philippe a fait bloquer son compte. Actuellement, les enquêtes concernant ce type de dossier sont regroupées à Bruxelles.