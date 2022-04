Cette étudiante de 19 ans fait du cheval en ne portant QUE des bottes et un casque: voici pourquoi (photos)

Georgie Grace a 19 ans et étudie pour devenir vétérinaire. Le 22 novembre dernier, elle a posté des photos assez inhabituelles sur son compte Facebook.

Photographiée sur son cheval, Georgie Grace ne porte que des bottes et une bombe (un casque d'équitation). Elle écrit en commentaire: "Parce que je préférerais être nue que de ne pas porter de bombe". "Oui, nous sommes en novembre, oui, il faisait froid et oui, il commençait à pleuvoir. Mais sur une note plus sérieuse, j'ai eu mon propre compte de chutes qui auraient pu me tuer si je n'avais pas porté de bombe. Le nombre de personnes qui n'en portent pas m'interpelle (…) Faites attention à vous", continue la jeune femme.

C'est après avoir vu une campagne sur Facebook que le néo-zélandaise a souhaité rappeler aux cavaliers de faire attention à l'importance de toujours porter une bombe.

La publication de Georgie Grace compte déjà plus de 1.800 likes, 600 commentaires et 1.100 partages sur Facebook.





© Facebook Georgie Grace