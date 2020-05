Souffrante, Lana del Rey annule TOUTE sa tournée européenne: qu'arrive-t-il à la chanteuse?

La chanteuse américaine Lana del Rey, malade et sans voix, a renoncé jeudi à la tournée européenne qui devait notamment la conduire à Paris dimanche.



"Je suis sincèrement désolée de cette situation mais cette maladie m'a prise par surprise et m'a fait perdre ma voix complètement", indique la star dans un communiqué diffusé par sa maison de disques, Polydor.



"Pour le moment, le docteur m'a conseillé de me reposer pour quatre semaines. Je déteste avoir à vous faire faux bond mais je dois prendre soin de ma santé", ajoute la chanteuse qui était attendue dimanche soir sur la scène de l'AccorHotels Arena (Bercy) à Paris.



Sa tournée devait aussi passer d'ici début mars à Londres, Manchester, Glasgow, Birmingham, Amsterdam, Berlin et Cologne.

Les fans très déçus

Beaucoup de fans sont très déçus.La chanteuse ne se déplace pas tous les mois en Europe pour des concerts. Mais sans voix, la chanteuse ne pourra pas faire grand-chose. "Tu préfères qu'elle monte sur scène et fasse rien pendant 2 heures en faisant du playback et en faisant des gestes?", répond un fan sur Twitter pour défendre la chanteuse après des tweets de personnes fâchées. "Si la santé ne va pas elle n'aura pas l'énergie de quoique ce soit sur scène. Je comprend la déception mais on y peut rien."



Lana del Rey est attendue pour d'autres concerts hors tournée en Europe début juin, dont un au festival "We Love Green" le 7 juin à Paris.