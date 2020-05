Mieux chez soi: comment rendre un petit espace beaucoup plus SPACIEUX? Des architectes partagent leurs astuces (vidéo)

Stéphane Plaza a réuni une dizaine d'architectes professionnels des plus inventifs et ingénieux dans une agence unique, l'agence "Mieux chez soi". Ils sont là pour trouver des solutions aux problèmes que vous rencontrez chez vous. Louisa souhaite transformer le 29m² délabré dans lequel sa mère vivait, il y a une trentaine d'années pour s'y installer avec son compagnon. L'étudiante en médecine a fait appel à l'émission pour rendre ce projet possible.



"Aménager un studio est toujours plus compliqué qu'aménager une grande surface, car on a cette contrainte d'espace. Mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt du projet", a expliqué Morgane, architecte de l'émission. Maxime, également architecte de Mieux chez soi, a proposé un projet très lumineux au couple. Louisa a opté pour ses idées, car il a "bien différencié les pièces". Louisa découvrira le résultat prochainement...

Retrouvez l'émission "Mieux chez soi" le samedi à 18h sur RTL TVI.