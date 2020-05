"La Montagne" de Games of Thrones vient de battre un INCROYABLE record (vidéo)

Mondialement célèbre depuis son rôle de "La Montagne" dans la série télévisée "Games of Thrones", Hafthor Julius Björnsson a amélioré samedi le record du monde du soulevé-terre l'un des trois mouvements du powerlifting. L'Islandais de 31 ans a réussi à soulever pas moins de 501 kg.



Il a amélioré d'un kilo le précédent record établi en 2016 par le Britannique Eddie Hall, premier homme à avoir soulé une demi-tonne. Le soulevé-terre (deadlift) consiste à soulever une barre du sol et de se redresser complètement.

Contrairement à l'haltérophilie, il ne s'agit pas de placer la barre, bras tendus, au-dessus de la tête. À cause du coronavirus, "Thor" a fait sa tentative de record, sous la supervision d'un officiel, dans son propre gymnase en Islande. Après des essais d'échauffement à 420 et 460 kg, il a réussi à soulever 501 kg. "Je pense que j'aurais pu faire plus, mais à quoi cela sert-il ?", a confié le colosse de 2m05 et près de 200 kg.

Björnsson a atteint le plus haut niveau en tant que joueur de basket en Islande, mais après une blessure à la cheville, il s'est concentré sur les compétitions des hommes forts. En 2018, il a remporté l'Arnold Strongman Classic, l'homme le plus fort d'Europe et l'homme le plus fort du monde en un an. Il a également été l'homme le plus fort d'Europe en 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019.

Cette année, il a remporté l'Arnold Strongman Classic pour la troisième fois consécutive. Dans l'Homme le plus fort du monde, il a dû se contenter de l'argent lors des deux dernières éditions.

Depuis 2017, il fait également la une des journaux grâce à sa relation avec l'entraîneur de fitness canadienne et célébrité des médias sociaux Kelsey Henson. Elle mesure 1m57 et pèse 53 kilos. Le couple attend un enfant.