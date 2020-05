 Voici le manoir que Meghan Markle et Harry s'apprêtent à acheter, à deux pas de chez Laeticia Hallyday (photos)

Voilà plus d'un mois que Meghan et Harry se sont installés dans une villa en location à Los Angeles. Et d'ici le déconfinement, ils cherchent leur maison de rêve. Et il se pourrait fort qu'ils l'aient trouvée.

C'est dans le quartier de Pacific Palisades, près de chez Ben Affleck, Tom Hanks et Laeticia Hallyday que pourraient s'installer le couple, avec leur petit Archie et… la maman de Meghan, Doria Ragland.

En effet, dans ce manoir estimé à 11 millions d'euros, une annexe permettrait à la grand-mère d'Archie de s'installer indépendamment, tout en étant proche.

"Une fois la quarantaine et le confinement terminés, Harry et Meghan déménageront dans leur nouvelle maison, et ils veulent que Doria soit inclue dans leurs plans", a ainsi affirmé une source au Sun.

Le demeure de 4.000 mètres carrés compte notamment 6 chambres, une salle de cinéma, ou encore une large piscine avec vue sur mer.

