Grosse tension entre David et Diego en plein guerre des restos: "On est faits comme des rat" (vidéo)

Cette semaine, c'était la guerre des restos dans Top Chef, et les duos de candidats ont été tirés au sort pour l'occasion. David se retrouve avec Diego, et les deux candidats ne sont pas vraiment sur la même longueur d'ondes. Alors que le premier veut proposer un show culinaire en salle, le second n'est pas de cet avis.

Le candidat de la brigade rouge justifie son idée avec un certain agacement. "Ça m'énerve de ne pas être écouté. Diego devrait profiter de mon expérience. Moi j'ai vraiment en tête de faire le show en salle, où j'ai besoin de Diego", lance David en interview.

Le climat est tendu entre les deux candidats : ils ne sont pas d'accord sur ce show culinaire, notamment.

"Moi je ne veux pas faire le show, vraiment, lance à son tour Diego. Pour moi, y'a trop d'esbroufe. On est des cuisiniers. Je pense qu'il vaut mieux surprendre dans l'assiette"

Les chefs Michel Sarran et Hélène Darroze interviennent afin de tenter d'apaiser les tensions entre les deux candidats, censés être sur la même longueur d'onde. Et David leur explique en quoi consistera le show : faire brûler la canette aux coquilles de noix. "On va faire ce show", dit-il aux chefs. Ce qui vexe Diego : "C'est une épine dans le pied qu'on est en train de se mettre. Mais à partir du moment où David le dit devant les chefs, je sais qu'on est faits comme des rats, on va devoir le faire. Sur ce coup-là, je suis vraiment déçu de David. Je ne dis rien mais au fond de moi, j'apprécie vraiment pas"

Pour Michel Sarran, l'idée est intéressante et bien vendue. "J'ai un peu piégé Diego, j'avoue, mais ça a fonctionné", reconnait David.

Après le passage des chefs, les esprits ne s'apaisent pas vraiment. David explique comment il compte s'y perdre mais Diego n'est pas convaincu : "Ça me saoule parce que c'était pas mon choix de faire ça. En plus, je ne sais pas comment on va faire. Je suis trop dégoûté".