Qui quitte Top Chef après la redoutable guerre des restos? (vidéo)

Aucun suspense cette année dans la guerre des restos : Diego et David ont été directement envoyé en épreuve de la dernière chance car leur resto n'a pas ouvert. Quant aux 2 autres, il n'y avait pas photo : le menu de Mory et Martin a été catastrophique du début à la fin tandis que les jurés ont adoré la friterie moderne de Mallory et Adrien. Ils ont fait l'unanimité et se sont directement qualifiés pour la prochaine semaine de compétition. Diego, David, Martin et Mory se sont donc affrontés en dernière chance sur le thème du maïs.

Le plat de David plait beaucoup au jury visuellement mais ils le trouvent un peu trop doux au niveau du goût. Nettement plus épicé, le plat de Diego est un peu déséquilibré pour les chefs, mais "intéressant". L'assiette de Mory, jugée trop simple visuellement, est appréciée à la dégustation. Enfin, le plat de Martin séduit les chefs de brigade, avec juste un petit bémol d'Hélène Darroze sur le guacamole.

Les plats de David et de Matin sont désignés "coups de cœur" des jurés. Diego est également sauvé, c'est Mory qui quitte Top Chef cette semaine. "Je suis triste", dit-il à l'issue de cette nouvelle. "Il nous a sorti quelques-unes des plus belles assiettes que j'ai vues. C'est un très grand cuisinier en devenir", estime son chef de brigade, Paul Pairet. Une sortie par la grande porte...