Vous ne devinerez jamais quel acteur a accepté d'incarner "Tiger King" dans une série télévisée

C'est le documentaire télévisé que les Américains ont "dévoré" sur Netflix pendant le "lockdown" imposé aux Etats-Unis pour lutter contre la pandémie liée au coronavirus. Alors que beaucoup se demandait si une fiction allait être réalisée au sujet de cette histoire vraie, les principaux rôles semblent avoir été distribués.

Nicolas Cage incarnera Joe Exotic dans cette série télévisée consacrée à cet excentrique amoureux des grands fauves au coeur du documentaire à succès, "Au royaume des fauves", a annoncé à l'AFP un agent de l'acteur américain.

Nicolas Cage sera aussi le producteur exécutif de cette série.

Hybride entre documentaire animalier et "Breaking Bad", "Au royaume des fauves" ("Tiger King" en version originale) a été en tête des oeuvres les plus regardées sur Netflix aux Etats-Unis. Il retrace la vie de l'exubérant "Joe Exotic", 57 ans et de son vrai nom Joe Maldonado-Passage, propriétaire d'un zoo dans l'Oklahoma où il élève tigres, lions et autres panthères.

Joe Exotic arbore une coupe mulet peroxydée, une moustache en fer à cheval et de multiples boucles d'oreille. Ouvertement homosexuel (il a "épousé" deux hommes lors d'une cérémonie à trois), il a amassé une petite fortune grâce à son zoo ouvert en 1999, son élevage et la vente pas toujours légale de ses animaux, avant de tout perdre dans un imbroglio de poursuites judiciaires, d'incendies d'origine inconnue et de campagnes politiques ratées. Jusqu'à fomenter l'assassinat de son ennemie intime Carole Baskin, défenseure des animaux qui a juré de mettre le zoo en faillite.

Selon le magazine Variety, la série avec Nicolas Cage sera créée par CBS et comportera huit épisodes. Elle "explorera comment il est devenu Joe Exotic et comment il s'est perdu lui-même dans son personnage imaginaire", précise Variety.