La publication inquiétante sur Instagram de Charlotte McKinney (la fille sexy de la publicité du Super Bowl)

Elle avait attiré les regards du monde entier en apparaissant dans une publicité de la chaîne de fast food Carl's jr, lors de la finale du Super Bowl en 2015, grâce à ses formes généreuses. Pourtant, Charlotte McKinney qui était devenue en quelques jours la fiancée de l'Amérique et qui a décroché un rôle dans le célèbre film Alerte à Malibu, adapté de la série relatant la vie de sauveteurs en mer, ne va pas bien. La jeune femme a des problèmes de santé et affiche une perte de poids inquiétante sur les réseaux sociaux. De quoi faire réagir ses fans: "Tu as perdu beaucoup de poids. Tout va bien?", s'inquiète un de ses abonnés.

La jeune femme avait révélé en 2019 souffrir d'une maladie chronique et avoir été hospitalisée pour cette raison sans révéler de plus amples informations.



