Ashlee Simpson dans les pas de sa grande soeur Jessica: elle annonce une grande nouvelle (photo)

Ashlee Simpson et son mari Evan Ross ont révélé à leurs abonnés Instagram que la chanteuse et actrice était enceinte de leur deuxième enfant; ils ont déjà une fille Jagger, âgée de quatre ans, et Ashlee a un fils de 11 ans, Bronx, issu de sa relation avec le chanteur Pete Wentz. "Nous sommes enceintes et nous sommes ravis de le partager avec tout le monde. Bébé # 3 ? ", a écrit la chanteuse de 35 ans en posant fièrement avec son conjoint Evan, âgé de 31 ans.

Ashlee qui est la soeur cadette de Jessica Simpson suit ainsi sa soeur qui est elle-même maman de 3 enfants.