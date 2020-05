Déconfinement: un client laisse un pourboire ÉNORME à la réouverture de son restaurant préféré pour le sauver

C'est le site américain de CNN qui rapporte cette histoire incroyable. Un client a laissé un pourboire de 1.300 dollars à un serveur du restaurant "Frog and the Bull" situé à Austin, dans l'état du Texas, aux Etats-Unis. Cette somme importante a été proposée le jour de la réouverture de l'établissement après le "lockdown" imposé à cause de la propagation du coronavirus. "J'étais très choqué d'abord et je ne comprenais pas pourquoi il voulait me donner tant d'argent", raconte le serveur Josh Pikoff aux journalistes de CNN. "Et puis, il m'a répondu qu'il était très reconnaissant que nous étions de nouveau ouverts et que nous prenions le risque de servir la communauté", poursuit Josh. "Cet argent servira à payer les factures accumulées pendant la fermeture obligée de l'établissement et permettra au business de se remettre sur les rails", explique le gérant.



