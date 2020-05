Emmanuel Macron porte un masque pour visiter une école: des internautes choqués par une erreur du président (vidéo)

Le président est apparu pour la première fois avec un masque grand public lors de la visite d'une école de Poissy (Yvelines). Sur les réseaux sociaux, certains pointent du doigt une maladresse du chef d'état lors de sa rencontre avec les élèves.

L'image en elle-même avait de quoi surprendre : Emmanuel Macron portant un masque en tissu noir avec un petit écusson tricolore. C'est ainsi que s'est présenté le chef d'état lors d'une visite d'une école à Poissy, dans les Yvelines. Il était accompagné du ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, également masqué.



En arrivant dans la salle de classe, Emmanuel Macron a très brièvement baissé son masque pour adresser un sourire aux enfants. Un geste à éviter. Comme nous l'expliquait Amélie Schilt sur le plateau du RTLINFO 13H : une fois le masque placé, il ne faut plus le toucher.



Comme il tripotait son masque -- fabriqué en France et aux normes --, le chef de l'Etat s'en est expliqué. "Nous les adultes on va mettre des masques, on est pas tous habitués, on touche son masque quand il n'est pas bien ajusté. La seule solution est de se laver les mains le plus souvent possible".



Sur Twitter, des internautes se moquent de l'erreur d'Emmanuel Macron. "Comment ne pas bien utiliser son masque ? Tuto de Macron !", ironise l'un. "Et je touche le masque... Et je remets le masque", constate un autre. "Quand même Macron ne sait pas utiliser un masque et l'enlève à pleine main, on n'est pas sorti de l'auberge...", déplore un troisième.