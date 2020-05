La Reine Elizabeth, le prince Charles, William et Kate souhaitent un bel anniversaire à Archie, le fils de Meghan et Harry

La Reine Elizabeth II a envoyé aujourd'hui ses meilleurs voeux à son arrière-petit-fils Archie à l'occasion de son premier anniversaire - alors que ses parents, le prince Harry et Meghan Markle, planifient d'organiser une fête d'anniversaire dans leur manoir de Los Angeles. Le duc et la duchesse de Sussex ont expliqué comment ils allaient célébrer l'anniversaire de leur premier et unique enfant, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, aux médias avec lesquels ils entretiennent des relations privilégiés. Actuellement Meghan et Harry résident aux États-Unis où un confinement a été également décrété pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Ce matin, les membres de la famille royale d'Angleterre, dont le duc et la duchesse de Cambridge et le prince Charles et Camilla, ont partagé leurs voeux d'anniversaire à l'attention d'Archie dans de multiples publications postées sur les réseaux sociaux, accompagnés de photos du plus jeune membre de la famille royale d'Angleterre.

Un message sur le compte Twitter officiel de la monarque a déclaré: "Joyeux anniversaire à Archie Mountbatten-Windsor qui fête son premier anniversaire aujourd'hui!" Archie est le huitième arrière-petit-enfant de la Reine. Un expert royal a déclaré que Harry et Meghan prévoyaient de gâter leur fils Archie avec un "gâteau bio sans sucre'', un petit plongeon dans leur piscine et un appel vidéo avec ses cousins, George, Charlotte et Louis, les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge.

La publication d'une nouvelle photo officielle est attendue et espérée par les fans. Reste à voir si Harry et Meghan se plieront à cette tradition royale, ayant souhaité ne plus être des membres actifs de la famille royale.



