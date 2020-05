Le prince Harry a revendu tout son matériel de chasse : "Meghan est ravie"

Le prince Harry a revendu son matériel de chasse pour plaire à son épouse, Meghan Markle, grande militante de la cause des animaux, rapporte The Sun. L'acquéreur du matériel princier qui est lui-même chasseur, a acheté les armes à feu pour un montant estimé à environ 50.000 livres. La transaction a eu lieu il y a environ cinq mois, avant que le couple ne quitte le Royaume-Uni pour le Canada et déménage plus tard aux États-Unis. Un ami de l'acheteur anonyme a déclaré: "L'acquéreur les a achetés parce qu'il les voulait, pas parce qu'ils appartenaient au prince Harry, mais il était assez choqué quand il a découvert l'identité du propriétaire. Ce sont de beaux modèles et il est très content de son achat, mais ce n'est pas le genre de personne qui va se vanter de cela."

La semaine dernière, l'anthropologue, Jane Goodall avait révélé la volonté du prince Harry de mettre un terme définitif à son ancienne passion qui était la chasse. "William et Harry chassent et tirent depuis leur plus jeune âge. Mais je pense que Harry va s'arrêter parce que Meghan n'aime pas chasser", avait révélé l'amie du couple.