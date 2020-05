"Il ressemble tellement à son papa": Meghan et Harry partagent une vidéo de leur fils Archie pour célébrer son premier anniversaire

Pour célébrer le premier anniversaire de leur fils Archie, Meghan et Harry ont partagé une adorable vidéo sur le compte Instagram Savewithstories ce matin. Ces images filmées par le prince Harry, amusé par les réactions de son fils, montrent Meghan raconter une histoire de canard et de lapin au petit Archie. C'est l'occasion de découvrir comme le 8ème arrière petit-fils de la Reine a grandi. "Il a son sourire effronté, sa chevelure blonde vénitienne, et est très costaud, comme l'était son père, enfant", commentent les journaux britanniques.

La douce vidéo, filmée le week-end dernier en Californie, a également été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les fans de la famille royale, qui ont surtout commenté à quel point Archie ressemblait à Harry, 35 ans, au même âge. Presse et opinion publique semblent donc s'accorder à ce sujet.

Cette tendre vidéo a été partagée sur le compte Instagram de Save the Children ce matin et fait partie d'une campagne de financement pour lesquelles les célébrités lisent des livres et des histoires pour enfants.

Ce matin, la Reine, le prince Charles et le duc de Cambridge ont également transmis leurs voeux de bonheur au plus jeune membre de la famille royale britannique à l'occasion de son premier anniversaire.