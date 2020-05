Nabilla dévoile le nombre de personnes qui travaillent pour elle et ce qu'ils font: "Je n’ai pas envie d’avoir un cuisinier toute l’année"

Nabilla a détaillé, dans des vidéos sur son compte Snapchat, le nombre de personnes qui travaillent pour elle, et ce pour faire taire les nombreuses rumeurs, explique-t-elle, notamment sur sa façon de s’occuper de son fils, Milann. "Je l’explique une dernière fois parce que ça m’a un peu gonflée". Elle a commencé par préciser qu'elle emploie une nounou qui ne vit pas dans la maison familiale. "Mon fils a une nounou sri-lankaise depuis qu’il a deux mois, dès le troisième jour où on est arrivés à Dubai. C’est une puéricultrice, qui parle 5 langues, qui est géniale, qui a un cœur énorme, qui est une très belle personne". Cette femme, qui habite à 10 minutes de la maison de Thomas et Nabilla à Dubai, vient lorsque le couple a besoin d’elle : "Elle vient quand Thomas et moi allons faire des courses, allons en déplacement, à droite à gauche, pour ne pas prendre le petit et ne pas contaminer notre fils. On évite de l’emmener à droite à gauche, on l’a sorti une ou deux fois pendant le confinement, une fois pour aller chez le pédiatre, une autre pour aller chez ma belle-sœur mon frère".

Une femme de ménage vient également, tous les jours, nettoyer la maison. Elle peut aussi compter sur Paul, son coiffeur et "meilleur ami". Par ailleurs, tous les jours, deux assistants travaillent pour Nabilla, à distance.

Pour gérer sa marque de cosmétiques, Nabilla emploie "une soixantaine de collaborateurs". "Pour gérer tout ça, il faut des gens qui ont des compétences que je n’ai pas, notamment dans les chiffres, le marketing, la direction, la logistique et plein de choses. Moi, je suis créatrice de cette marque, mais j’ai mes limites".

La maman de Milann fait également appel à des personnes qui gèrent ses biens et ses placements financiers. "Là, c’est la maison où je vis avec ma famille, mais j’ai plein d’autres choses, pas forcément des maisons, des appartements dans le monde entier, dans des endroits stratégiques. Ça non plus, je n’en parle pas, ce sont des choses que je garde pour moi".

L’entrepreneure travaille aussi, comme de nombreux influenceurs, avec l’agence Shauna Events : "Magali Berdah, mon amie, gère, tout ce qui est réseaux sociaux et placements de produits". Elle explique aussi travailler avec des stylistes pour les événements auxquels elle assiste.

Nabilla peut aussi compter sur Gaston, son cuisinier : "Il vient parfois pour un mois complet, pour les anniversaires, pour Noël, mais je n’ai pas envie d’avoir un cuisinier toute l’année".

Enfin, le couple dit travailler avec 5 associations caritatives, dont trois de manière mensuelle. Mais Nabilla préfère ne pas faire la publicité de ce qu’elle offre régulièrement.