La chanteuse Millie Small est décédée

La chanteuse jamaïcaine Millie Small, connue pour "My Boy Lollipop", un tube des années '60, est décédée à l'âge de 73 ans mardi à Londres, a fait savoir sa maison de disques, Island, mercredi.



Selon le fondateur d'Island, Chris Blackwell, "My Boy Lollipop" a été la première chanson jamaïcaine à intégrer les charts britanniques et américains. Elle s'était hissée à la deuxième place dans chacun de ces pays. Cette chanson populaire a en outre permis au style ska de toucher un plus large public, commente M. Blackwell. "Millie a ouvert la porte du monde entier à la musique jamaïcaine", estime-t-il.



