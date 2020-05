La nouvelle oeuvre de Banksy rend hommage aux soignants: "Merci pour tout ce que vous faites" (photos)

Une oeuvre de Banksy rendant hommage aux personnels soignants, en première ligne dans la lutte contre le coronavirus, a été installée dans un hôpital du Royaume-Uni et sera vendue aux enchères au profit du système de santé britannique, a annoncé mercredi l'agence Press association.

L'oeuvre en noir et blanc du célèbre street artist britannique représente un garçonnet en salopette, à genoux, brandissant la poupée d'une super héroïne, une infirmière portant cape, masque et tablier orné d'une croix rouge, seule touche de couleur. Dans une corbeille près de l'enfant, on aperçoit Batman et Spiderman, délaissés.



Intitulé "Game Changer", l'oeuvre d'environ un mètre carré est accrochée dans un couloir de l'hôpital de Southampton.



"Merci pour tout ce que vous faites. J'espère que cela illuminera un peu l'endroit, même si c'est en noir et blanc", a écrit l'artiste dans une note adressée au personnel de l'établissement.



Une fois le confinement levé, l'oeuvre sera exposée au public, avant d'être vendue aux enchères. Les fonds récoltés seront reversés au système de santé britannique, le NHS, a indiqué une porte-parole de Banksy. De précédentes oeuvres de l'artiste ont été vendues pour plusieurs millions de dollars.



Le Royaume-Uni, l'un des pays les plus endeuillés par la pandémie de coronavirus, a recensé mercredi 30.076 morts - un nombre qui dépasse les 32.000 si l'on y ajoute les décès dont la maladie Covid-19 est la cause probable mais pas confirmée par un test.