"Real-life Barbie" a les plus grosses lèvres du monde: elle craque pour une 20e injection

Andrea Ivanova a subi de nombreuses opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à Barbie. Ses lèvres l'obsèdent dangereusement...

Il y a 7 ans, Andrea Ivanova était une jeune femme au physique plutôt avantageux (voir ci-dessous). Aujourd'hui, elle est devenue un objet de curiosité pour ses milliers d'abonnés Instagram et défraie la chronique pour ses transformations physiques outrancières.



En 2018, la Bulgare qui rêvait de ressembler à Barbie depuis sa plus tendre enfance, est passée à l'action, au rythme d'au moins une opération de chirurgie plastique par mois, selon The Sun. Augmentation mammaire, mais surtout injections diverses dans les lèvres. Elle vient tout récemment de subir sa 20ème...



Jamais satisfaite de l'épaisseur de ses lèvres, elle a l'intention de poursuivre dans cette voie, en dépit des critiques acerbes sur les réseaux sociaux. "Je me sens bien et je suis heureuse avec mes nouvelles lèvres, parce que, selon moi, je suis plus jolie avec des lèvres plus grosses", confie-t-elle.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.