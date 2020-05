Britney Spears veut avoir un bébé: son père REFUSE

Britney Spears et son petit ami Sam Asghari sont amoureux depuis trois ans, et il semble que le couple soit prêt à passer à l'étape suivante, mais les problèmes juridiques de Britney avec sa tutelle l'en empêchent...



Selon The Blast, la star de 38 ans a déclaré aux enquêteurs qu'elle voulait un autre enfant. "Britney a dit à l'enquêteur chargé de l'homologation à la fin de l'année dernière qu'elle voulait avoir un bébé", peut-on lire dans le rapport. Cependant, son tuteur, qui se trouve être son père, Jamie Spears, ne pense pas que ce soit une bonne idée. "Son père a toujours été contre le fait que Britney soit enceinte", a révélé une source proche de la famille à US Weekly.



Britney Spears, déjà maman de Sean Federline et Jayden James Federline, a été placée sous tutelle en 2008 à cause de sa santé psychologique jugée fragile.