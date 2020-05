Cet artiste bruxellois joue du piano à 4 mains… avec lui-même (vidéo)

Pendant le confinement, le musicien Sébastien Wéry a voulu tenter quelque chose de différent et de créatif. L'artiste belge a donc décidé de jouer du piano à 4 mains… tout seul.

"Le confinement a été pour les artistes une raison supplémentaire de partager des moments et des petites prestations à travers les réseaux sociaux, nous explique Sébastien Wéry. Au travers de ce contenu massif, je voulais tenter quelque chose de différent et de plus créatif." Il y a quelques semaines, il a donc posté une vidéo où il joue du piano à 4 mains… avec lui-même.

Il écrit en commentaire de la vidéo: "Si tu veux faire un piano à 4 mains durant le confinement, il n'y a qu'une solution."



"J’ai d’abord recherché si cela avait déjà été fait, et il se trouve que personne n’avait visiblement tenté ce pari, nous confie Sébastien Wéry. J’ai donc fait une multitude de tests, d’abord en photo puis en vidéo, afin d’évaluer toutes les contraintes techniques. Au départ, ça me paraissait plutôt simple, puis toutes les contraintes sont apparues au fur et à mesure des tests, rien n’a été facile mais j’ai finalement pu finaliser le projet avec les moyens du bord avec un résultat acceptable. Lorsque j’ai montré la vidéo à mon entourage, tout le monde trouvait ça extrêmement original, drôle et agréable à regarder. Là je me suis dit que je tenais quelque chose."

Il y a quelques jours, Sébastien Wéry a donc remis ça, avec une cover de "Bella Ciao". "Ce fut un plaisir de retravailler avec moi-même", plaisante le Bruxellois, qui a commencé le piano à 6 ans.