Jamel Debbouze dévoile des photos inédites de son mariage: Mélissa Theuriau à couper le souffle

Jamel Debbouze et Melissa Theuriau se sont dit oui il y a 12 ans. L'humoriste de 44 ans et la journaliste de 41 ans célèbre leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Le couple, parent de Lila et Léon, s'aime comme au premier jour.



"7 mai 2008. C’était hier. Et aujourd’hui je t’aime comme jamais. Merci ma chérie", a écrit l'homme amoureux sur Instagram.



