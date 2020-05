Pourquoi Emmanuel Macron est-il si bronzé en plein confinement? Il y a une raison bien précise

Le bronzage du président français a beaucoup fait parler et susciter des interrogations. D'après Le Point, le maquillage n'a rien à voir là-dedans.

Le teint hâlé d'Emmanuel Macron a surpris bien des téléspectateurs lors de ses allocutions télévisées. Comment était-il possible d'afficher une telle mine en pleine crise de coronavirus ? Le président ferait-il bronzette pendant que tout le monde s'affaire ? C'est ce qu'ont supposé certains commentateurs sur les réseaux sociaux : "Nous sommes nombreux à envier votre teint. Un tel bronzage tout en étant confiné entre quatre murs, c’est miraculeux…", ironisait l'un sur Twitter. "Il n'a pas l'air de trop souffrir du confinement lui !", lançait un autre.

Le Point révèle dans son dernier numéro le "secret du bronzage présidentiel". Et la maquilleuse de l'Elysée n'y est pour rien. "Il a bossé et déjeuné pendant un mois et demi sur la terrasse de l’Élysée", explique "un visiteur du soir". Pendant le confinement, le président a pris ses habitudes dans le parc du palais de l"Elysée, s'inspirant ainsi de l'un de ses prédécesseurs : "Il s’installe à l’endroit exact où François Mitterrand avait ses habitudes, côté rue de l’Elysée", précise l'hebdomadaire.