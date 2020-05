Brad Pitt en couple avec Alia Shawkat? Ils se voient souvent lors de visites "simples sans strass ni paillette"

L'actrice Alia Shawkat est-elle la nouvelle petite amie de Brad Pitt? Selon le Daily Mail, la jeune femme de 31 ans a été aperçue récemment quittant le domicile de l'icône de Hollywood. En couple ou amis? Brad Pitt et Alia Shawkat passeraient beaucoup de temps ensemble, selon une source relayée par le magazine US Weekly qui révèle aussi que l'acteur serait en meilleurs termes avec son ex Angelina Jolie.

"C'est naturel entre Brad et Alia. Ils traînent beaucoup ensemble et elle viendrait souvent lui rendre visite parce qu'elle h abite à 10 minutes de chez lui. Au cours de ces visites "simples, sans strass, ni paillette", le couple aime dévorer "des hamburgers et des pizzas", ou parler de leur passion commune qui est l'art.

Alors que l'état de la Californie est en "lockdown" pour lutter contre la propagation du coronavirus, les stars de Hollywood respectent également le confinement imposé.