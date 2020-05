La fille de Florence Foresti HURLE sur elle en plein direct: "Non mais t'es sérieuse?" (vidéo)

Ce jeudi 7 mai, Florence Foresti était invitée en direct pour participer à l'émission "Quotidien", sur TMC. Confinement oblige, elle répondait aux questions de Yann Barthès depuis chez elle.

"Quel bilan tu tires de ces presque deux mois de confinement?", demande le présentateur à l'humoriste. "Est-ce que ça t'a apporté quelque chose?"

"J'ai pu retisser des liens avec ma fille"

"Si, oui, d'un point de vue personnel, ce qui est pas mal c'est que j'ai pu retisser des liens familiaux, notamment avec ma fille que je vois beaucoup plus maintenant, évidemment", répond Florence Foresti.

"On est toutes les deux, ça nous a permis de repartir sur de bonnes bases. Ça c'est chouette, on a créé un équilibre avec des rapports beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés, donc je suis contente".

"Tout ça pour ton émission de ringards!"

À l'arrière de la pièce, dans la cuisine, une voix s'élève alors: "Maman! Y'a plus de wifi! Tout ça pour ton émission de ringards non mais t'es sérieuse?"

Cette voix, c'est celle de Toni, la fille de 12 ans de Florence Foresti. Evidemment, tout était planifié! La jeune fille a pu participer à un sketch de sa maman, va-t-elle suivre ses traces?