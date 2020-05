Adele jugée et critiquée suite à sa transformation physique: son coach sportif prend sa défense

À l'heure où les messages qui prônent l'acceptation de soi quel que soit son poids pullulent sur les réseaux sociaux, les transformations physiques radicales fascinent toujours autant. Depuis deux jours, la chanteuse Adele fait les frais de nombreux commentaires, suite à la publication sur son compte Instagram d'une photo d'elle à l'occasion de son anniversaire.

La chanteuse, révélée au public avec un physique voluptueux, s'affiche rarement depuis plusieurs mois. Mais ce n'est pas pour se cacher. Maman d'un petit Angelo, né en 2012 de son union avec Simon Konecki, la chanteuse a malheureusement demandé officiellement le divorce en septembre 2019. Mère célibataire, Adele a souhaité se remettre en forme dans le but d'être "une maman en bonne santé".

Touché à la lecture des nombreux messages de haine ou de jugement sur le physique actuel d'Adèle et ses motivations, son ancien coach sportif Pete Geracimo a décidé de remettre les pendules à l'heure. Sur son compte Instagram, il publie un long message en espérant mettre un terme aux commentaires envoyés à la chanteuse.

"Elle a traversé de difficiles changements personnels"

"Depuis qu’elle a déménagé à LA, il est de notoriété publique qu’elle a traversé de difficiles changements personnels. C’est tout naturel qu’avec le changement nous ayons envie d’être la meilleure version possible de nous-même. Je ne pourrais pas être plus fier et content pour elle. Cette métamorphose n’a pas pour but de lui faire vendre plus d’albums, de faire sa publicité ou de faire d’elle un exemple à suivre. Elle le fait pour elle et Angelo", explique le coach.

"Ça me brise le cœur de lire les accusations de grossophobie"

Pete Geracimo est très attristé par les jugements faits sur le choix de la star. "Ça me brise le cœur de lire les commentaires négatifs et les accusations de grossophobie qui remettent ainsi en cause la sincérité de son incroyable perte de poids. Après avoir travaillé avec elle avec ses nombreux hauts et bas, Adele a toujours marché au rythme de son propre tambour et fait selon ses propres termes. Elle n’a jamais gâché son talent en se réduisant à exposer sa chair ou à jouer la carte du sexy à outrance pour vendre des albums. Elle laisse sa voix faire. Elle n’a jamais une seule fois prétendu être ce qu’elle n’est pas."

"Le but n’a jamais été qu’elle devienne ultra maigre"

le coach précise aussi que si la star a perdu du poids, ce n'était pas son premier objectif. "Quand Adele et moi avons commencé notre travail ensemble, le but n’a jamais été qu’elle devienne ultra maigre. C’était qu’elle soit en bonne santé. Particulièrement après sa grossesse et son intervention chirurgicale. Quand son album 25 est sorti et que la tournée à été annoncée, nous avons dû nous préparer pour 13 mois exténuants. Durant ce temps, elle s’est entraînée et a fait de meilleurs choix alimentaires. Elle a alors perdu beaucoup de poids et les gens ont pu le remarquer."