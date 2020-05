Le chanteur Enrico Macias révèle avoir été victime du coronavirus: "J'ai été sauvé par les médecins" (vidéo)

Le chanteur Enrico Macias vient d'annoncer en direct sur CNews avoir attrapé le coronavirus. Il explique qu'il n'a pourtant pas eu tous les symptômes connus de tous. "J"ai attrapé ce fameux Covid, j’ai eu des symptômes qui ne correspondaient pas à tout ce qu’on disait. Je n’ai pas eu de fièvre, je ne toussais pas, mais j’ai eu des douleurs abdominales terribles."

"Le coronavirus était dans mes poumons"

Plus de peur que de mal, le chanteur n'a pas dû faire de passage à l'hôpital. "Heureusement, je n’ai pas été hospitalisé et j’ai été sauvé par les médecins. J’ai fait une IRM des poumons et le coronavirus était dans mes poumons. On m’a donné un traitement d’antibiotiques dont j’ai oublié le nom. Heureusement, c’est parti après. J’ai refait une prise de sang et tout allait bien."

Si Enrico Macias se réjouit d'être en vie, il pense à tous ceux que le coronavirus a emporté. Et le chanteur compte plusieurs victimes dans son entourage. "D'autres n'ont pas eu ma chance. Je pense à Christophe, Manu Dibango, Idir, tous ceux qui sont partis, le papa d'un ami intime, son père, le beau-père de mon fils est parti aussi. Je pense à tous ces gens-là qui sont partis et n’ont pas eu ma chance d’être sauvés de la maladie."