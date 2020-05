Ester Exposito (Elite) complètement nue sur Instagram: elle enflamme le web, et elle a bien raison

Ester Exposito est une actrice espagnole connue notamment pour son rôle de Carla Rosón dans la série Elite disponible sur Netflix. En plein ennui dû au confinement, la jeune femme a publié une photo d'elle nue sur Instagram.

Poser nue pour son fil d'actualité sur Instagram, voilà l'idée de l'actrice espagnole Ester Exposito pour tromper l'ennui du confinement. En pleine crise du coronavirus, l'actrice apporte un peu de douceur, et de chaleur à ses abonnés et abonnées ravis. Connue notamment pour son rôle de Carla Rosón dans la série Elite (Netflix), la jeune femme assume à 100%, et son public est conquis.

"Une déesse", "Quelle beauté", "Magnifique", peut-on lire dans les commentaires majoritairement en espagnol. Mais au-delà de la validation de ses abonnés, saluons surtout la décontraction de l'actrice sur un réseau social où habituellement, les corps, en particulier féminins, sont scrutés et jugés sous tous les angles.

L'actrice a tout de même fait le choix de s'exposer à ses 21,7 millions d'abonnés, et elle a bien raison.