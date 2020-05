Après 56 jours de confinement, ce chien retrouve la copine de son maître: il lui offre un accueil inoubliable (vidéo)

Une scène émouvante a eu lieu en Italie, en marge du déconfinement. Un couple séparé depuis plus de 50 jours a pu se retrouver. Visiblement, le chien de l'homme était extrêmement ému de retrouver la copine de son maître.

L'Italie sort progressivement de son confinement après plus de 50 jours d'isolement pour lutter contre la propagation du coronavirus. De nombreuses familles ont été séparées durant tout ce temps. Parmi elles, un couple de jeunes Italiens : Fabrizio, 27 ans, et Jessica, 24 ans.

Le couple a pu se retrouver en cette fin de semaine. Un invité surprise a rendu ces retrouvailles encore plus mémorables : le chien de Fabrizio, Aly, a réservé un accueil incroyable à Jessica. Le border collie a immédiatement couru vers la jeune femme et a poussé des cris d'émotion.

"C’était très émouvant", a raconté la jeune Italienne au Daily Mail. "Ces 50 jours m’ont paru une éternité et j’avais peur qu’elle ne me reconnaisse pas après tout ce temps. Mais au contraire, elle est devenue complètement folle dès qu’elle a entendu que j’arrivais."

Ces retrouvailles émouvantes ont été filmées et postées sur le réseaux social Tik Tok, gravant à jamais l'amour du chien pour la compagne de son maître. Cet enthousiasme pousserait même certains à se demander si le chien n'était pas plus heureux de ces retrouvailles que son maître Fabrizio. Quoiqu'il en soi, le border collie nous offre une séquence des plus mignonnes.