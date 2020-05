Attaqué par un requin en Australie, un surfer français s'en défait grâce à un COUP DE POING! (vidéo)

Un surfer français a survécu à une attaque de requin en Australie avec de légères blessures à la jambe en lui assénant des coups de poing, a-t-il raconté à des médias locaux.



Dylan Nacass, 23 ans, surfait à Bells Beach, une plage de la région de Melbourne, quand le squale l'a attaqué vendredi, a rapporté 9News samedi.

"Deux fois, après il s'en va"

Une vidéo montre un requin à proximité de deux hommes qui nagent sur leur planche vers le rivage.



"Je lui mets un coup de poing, il me reste dans les pattes. Deux fois, après il s'en va", a raconté le jeune homme en anglais à la chaîne de télévision australienne.

"J'ai pensé qu'il blaguait avec ses amis"

Un habitant du coin, Matt Sedunary, a expliqué avoir accouru dans l'océan pour aider le jeune Français après avoir compris qu'il était en difficulté.



"Il a commencé à crier, honnêtement j'ai pensé qu'il blaguait avec ses amis", a-t-il déclaré. Mais il a songé: "Je ne vais pas laisser tomber ce mec. La plupart des gens feraient pareil".

"Je l'ai vu apparaître et j'ai su que c'était vraiment ça"



La vidéo a été filmée par un Australien, Graham Blade, qui a dit avoir rapidement saisi que c'était une attaque de requin. "Je l'ai vu apparaître derrière lui et j'ai su que c'était vraiment ça".



Dylan Nacass en a été quitte pour des éraflures et des points de suture.



L'Australie est l'un des pays où les attaques de requins sont les plus fréquentes, avec 27 l'an dernier selon le zoo de Taronga à Sydney. Les morts sont rares: il n'y en avait pas eu en 2019, mais déjà deux en 2020.



"Je veux vraiment y retourner rapidement. Dès que ma jambe sera... c'est bon, je vais retourner surfer bientôt", a promis le surfer.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.