Jean-Marie Bigard VIRULENT à l'égard de ceux qui pensent que Lola Marois est sa fille

L'histoire d'amour entre Jean-Marie Bigard, 65 ans, et Lola Marois, 37 ans, continue de faire jaser les mauvaises langues. Mariés depuis 2011 et parents de jumeaux depuis 2012, le couple continue d'être la cible de moqueries.

C'est sur TikTok que les remarques ont été adressées à Lola Marois. Ses danses endiablées sur l'application génèrent de nombreuses réactions et certains s'attardent sur la différence d'âge entre elle et son mari, l'interrogeant sur leur lien de parenté.

Dans une story Instagram, on découvre la vidéo TikTok de la réponse de Jean-Marie Bigard.

"Chéri, qu’est-ce qu’on peut dire aux gens qui n’arrêtent pas de dire que je suis ta fille sur TikTok ?", lui demande Lola Marois. Et, non sans un certain agacement, son mari répond : "Ben je sais pas… allez vous faire en**ler ?"

Une réponse à la Jean-Marie Bigard qui amuse sa compagne : "Je m’attendais tellement pas à ça", lance-t-elle alors.

©Instagram Lola Marois