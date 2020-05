Guillaume Canet prône un confinement TOUS LES ANS: voici pourquoi

À l'heure où le déconfinement s'amorce en France, l'acteur et réalisateur Guillaume Canet réclame qu'on se confine chaque année. L'idée peut paraître saugrenue mais c'est armé d'arguments qu'il a défendu cette idée lors d'un "live" sur Instagram dimanche soir.

C'est lors d'une discussion avec son ami et chirurgien Emmanuel Racy que Guillaume Canet a exprimé ce souhait d'un confinement annuel, pour des raisons écologiques. Selon lui, l'après confinement doit s'accompagner d'une réflexion. Un seul jour de confinement dans le monde entier est capable de créer "une amélioration dingue" au niveau de la pollution, épingle-t-il.

Alors, évidemment, il ne prône pas un confinement de deux mois chaque année, mais il invite à la réflexion sur un ralentissement de toute activité non-essentielle pendant une période de courte de durée tous les ans.

"Moi je rêverais d'un truc, mais c'est peut-être obsolète et naïf de penser ça... C'est de se dire que tous les ans dans le monde entier (...) par exemple sur un week-end, il y ait trois jours par an de confinement total et que tout le monde le respecte. Déjà, s'il y avait ces trois jours-là de la même manière qu'on l'a fait là, c'est-à-dire sans aucune circulation sans rien, ça permettait à la planète de se reposer un petit peu".

Et l'idée a été favorablement accueillie par la plupart des abonnés Instagram de Guillaume Canet : "Très bonne idée les 3 jours de confinement par an !", "Il faut toujours espérer un monde meilleur pour nos enfants et petits-enfants", peut-on notamment lire en commentaires.

DÉCONFINEMENT - La 2e phase EN DIRECT: les dernières infos