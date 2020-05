"Ah put*** ": Mallory fait paniquer sa mère… deux fois de suite (vidéo)

Cette semaine dans Top Chef, les candidats ont eu la visite d'un de leurs proches pour leur donner un petit coup de pouce en cuisine. Mallory reçoit la visite de sa maman, qu'il adore faire marcher…

"J'ai tout brûlé, je dois tout recommencer", lui dit-il d'entrée, s'amusant de la réaction de sa maman qui ne sait pas trop comment réagir mais lui propose gentiment de l'aide.

Après quelques secondes, il la rassure : "Non, t'inquiète, j'suis bien".

"Rhooooooo, dis", lance-t-elle alors, se rendant compte de sa blague.

Mais le candidat belge de cette 11e saison de Top Chef continue sur sa lancée; Au moment où sa maman s'apprête à quitter la cuisine, il fait mine de se couper le doigt. Et de nouveau, elle panique une poignée de secondes avant de réaliser que c'est à nouveau une farce.

"T'es vraiment imbuvable, hein", lui lâche-t-elle en quittant la cuisine.

Le jeune chef de 22 ans et sa maman ont un lien très fort, comme on a pu s'en rendre compte depuis le début de l'aventure. En effet, Mallory parle beaucoup de sa maman… Et aime bien la taquiner :