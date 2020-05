James, le frère de Kate Middleton, fait une surprise à sa fiancée Alizée alors qu'ils sont isolés dans la somptueuse demeure de ses parents (vidéo)

James Middleton a surpris sa fiancée française Alizee Thevenet en se rasant la barbe pour la première fois en sept ans. S'adressant à Instagram, le frère de Kate Middleton, 32 ans, a partagé une vidéo où il peut être vu en train de prendre un rasoir et de procéder au changement radical: "Cela fait 7 ans que je me suis rasé pour la dernière fois, j'ai donc décidé de surprendre Alizee... ''

"Je pensais qu'il était temps de lui montrer ce qui se cache derrière. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est que mes chiens pourraient ne pas me reconnaître après. Dites lui au revoir!"

Dans le court clip, filmé pendant le lockdown, on peut voir que James et Alizée se sont isolés chez les parents de la duchesse de Cambridge, dans la très somptueuse demeure de Carole et Michael à Bucklebury. Carole et Michael sont d'ailleurs assis avec la jeune femme à table quand ils découvrent la transformation physique de leur fils.

La réaction de la jeune femme est hilarante. Elle court vers son fiancé en criant: "Oh mon Dieu. C'est tellement bizarre..."

Après lui avoir donné un baiser la jeune fille dit: "Même quand je t'embrasse, c'est différent".

James et Alizée devaient se marier ce mois-ci, confie également le jeune homme. Des plans annulés à cause du coronavirus.