La princesse Mary de Danemark offre un aperçu de son samedi soir en confinement (photo)

Un nouveau cliché de la princesse Mary et du prince héritier Frederik de Danemark fait beaucoup parler de lui. La maison royale du prince héritier a en effet publié une photo sur Instagram qui prouve que les membres de la famille royale passent des soirées isolées comme tout le monde devant la télévision dans des vêtements confortables.

Le couple a offert un rare aperçu de leur vie personnelle avec la publication d'une photo Instagram qui les montre en train de regarder une représentation télévisée de "Højskolesangbogen" - vêtus de leggings et de baskets alors qu'ils sont tout simplement à la maison un samedi soir.

Les théâtres ont fermé leurs portes à travers le Danemark à minuit le mercredi 11 mars, ainsi que les cinémas, les gymnases, les universités et les musées soumis à des restrictions sociales alors que le parlement danois a décidé de ralentir la propagation de COVID-19. Depuis, le déconfinement du Danemark commencé depuis le 14 avril, mais Mary, 48 ans, et Frederik, 51 ans, sont toujours isolés avec leurs quatre enfants au palais de Fredensborg, la résidence familiale nichée sur l'île de Zealand dans l'est du Danemark.

Les futurs roi et reine, plein de dérision, ont contrasté leur soirée dans leur foyer avec une photo de 2004 - l'année de leur mariage - qui les montre en tenue de soirée glamour en train de regarder une représentation théâtrale depuis la loge royale au theatre royal de Copenhague.